Cinisi, tre giorni di musica e spettacoli in onore di Santa Fara

Ad esibirsi la band de Le Vibrazioni oltre a tanti artisti di strada e il comico Antonio Pandolfo

CINISI (PA) – Tre giorni ricchi di musica, spettacoli e intrattenimento per grandi e bambini in occasione dei Festeggiamenti in onore di Santa Fara, patrona di Cinisi, organizzati dal Comitato presieduto da Tommaso Chirco.

Venerdì (30 giugno) si parte al mattino con la tradizionale Alborata, lo campano solenne, seguita dal giro di tamburini per le vie del paese. A partire dalle 18 al via la terza edizione di Cinisirk, una rassegna ideata dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero in collaborazione con Circ’Opificio che prevede l’esibizione di artisti di strada con laboratori ludici (con prenotazione obbligatoria), circo e spettacoli lungo il Corso Umberto. Alle 22 si esibirà in piazza Vittorio Emanuele il complesso “Fearless” e alle 23 inizierà lo spettacolo del noto attore comico Antonio Pandolfo.

Sabato (1 luglio) la prima edizione del Trofeo “Santa Fara Rally Game Vintage-Rally”, una cross gara automodellismo precedrà l’evento clou: il concerto de “Le Vibrazioni” che si terrà in piazza a partire dalle 22.

Domenica (2 luglio) sarà il giorno della Processione del Simulacro di Santa Fara per le vie del Paese che partirà alle 21 e concluderà il suo tragitto nella chiesa madre di Cinisi in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Al suo arrivo inizierà uno spettacolo pirotecnico con sottofondo musicale.

Per informazioni e aggiornamenti sulle iniziative è possibile consultare i canali social del Comitato per i Festeggiamenti di Santa Fara e delle Pro Loco Cinisi 2.Zero.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 30 GIUGNO 2023

Ore 08.00 – Alborata – Scampanio solenne

Ore 10.00 – Giro di Tamburi Siciliani per le vie del Paese

Dalle 18.00 alle 22.00 – Circ’opificio al Cinisirk 2023. Artisti di strada con Laboratori, Circo e Spettacoli lungo il Corso Umberto

Ore 18.00 – Santa Messa

Ore 22.00 – Piazza – Spettacolo Musicale: Fearless

Ore 23.00 – Piazza – Cabaret con Antonio Pandolfo

SABATO 1 LUGLIO 2023

Ore 08.00 – Alborata – Scampanio solenne

Ore 10.00 – Giro di Tamburi Siciliani per le vie del Paese

Dalle 17.00 alle 21.00 – Corso Umberto – I° Trofeo S. Fara Rally Game Vintage-Rally Cross gara automodellismo radiocomandata

Ore 19.00 – Solenni Vespri e Santa Messa

Ore 22.00 – Piazza – LE VIBRAZIONI in Concerto.

DOMENICA 2 LUGLIO 2023

Ore 08.00 – Alborata – Scampanio solenne

Ore 09.30 – Santa Messa

Ore 10.00 – Giro di Tamburi Siciliani per le vie del Paese con il gruppo folk Quelli della Contradanza

Ore 19.00 – Santa Messa Solenne

Ore 21.00 – Processione del Simulacro di Santa Fara per le vie del Paese

Ore 22.30 – Spettacolo Pirotecnico Musicale presso Piazza Vittorio Emanuele Orlando.