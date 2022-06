Covid, Costa: “Verso stop a isolamento per positivi”

Il sottosegretario alla Salute annuncia il prossimo passo

1' DI LETTURA

ROMA – “Credo che siamo molto vicini a questo traguardo. D’altronde l’obiettivo è quello della convivenza con il virus e se parliamo di convivenza non possiamo che rimuovere anche l’isolamento per i positivi”. Lo ha affermato a Radio Anch’io il sottosegretario alla salute Andrea Costa, rispondendo alla domanda se si vada in questa direzione.

“Quindi confido che nelle prossime settimane – ha detto – si arrivi anche a questa scelta che sarebbe un ulteriore passo verso la normalità. Credo che ci siano i giorni contati anche per questo tipo di provvedimento”.

“Il consiglio è di riflettere prima di prendere decisioni di questo genere, perchè al momento non ci sono le condizioni per una simile scelta”. Lo afferma all’Ansail presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, in merito alla possibilità, annunciata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, di eliminare l’isolamento domiciliari per i positivi al virus SarsCoV2. “Consiglio molta prudenza, soprattutto per solidarietà nei confronti dei più fragili che potrebbero essere infettati”, ha sottolineato.

“I positivi – afferma Anelli – stanno aumentando e la diminuzione dei ricoveri sta frenando; la circolazione del virus è molto alta, e da oggi non ci sono più le mascherine obbligatorie”. Quindi, conclude il presidente della Federazione degli ordini dei medici, “la possibilità che i contagi aumentino ulteriormente è molto reale”.