Covid in Sicilia, calano i contagi: tasso di positività al 14,7%

La Regione è ottava per numero di positivi in Italia

PALERMO – Sono 6141 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Il dato flette ancora, dopo che ieri erano stati 7369. I nuovi casi sono registrati a fronte di 41.715 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 14,7% al ieri era al 15,9%.

Il numero dei soggetti attualmente positivi è di 242.444 persone, di cui 240.834 sono in isolamento domiciliare. Sono ricoverati con sintomi 1470 persone di queste il 10 per cento, 140, è ricoverato in un reparto di terapia intensiva. Si tratta di quattro casi in meno rispetto a ieri mentre si registrano 11 nuovi ingressi.

Dal report giornaliero del ministero della Salute emerge che l’Isola è all’ottavo posto per contagi, dietro Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Campania, Lazio, Piemonte e Toscana.

L’incremento giornaliero di positivi è di 5.037 casi. I guariti sono 1.160 mentre le vittime sono 27 e portano il totale dei decessi si assesta a 8.498. Dall’inizio della pandemia le persone che sono risultate positive al Coronavirus in Sicilia sono 620.070.

I dati del contagio nelle singole province vedono Palermo con 1.375 casi, Catania con 1.378 persone contagiate, Messina con 1.010 nuovi casi E poi: Siracusa con 611 persone positive, Trapani dove i casi sono 384, Ragusa con 686 nuovi contati, Caltanissetta che conta 329 persone, Agrigento con 326 nuovi casi confermati ed Enna con 125 nuovi casi.

LEGGI ANCHE:

Covid, l’incidenza settimanale nelle province siciliane

Bollettino Covid in Italia, scendono i contagiati ma anche i tamponi

Covid: stop alle mascherine all’aperto, Cdm su green pass e chiusure