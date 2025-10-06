Cuffaro: “Alle Politiche Dc con la Lega, in Sicilia saremo a doppia cifra”

Le parole del leader dei centristi

PALERMO – “La Dc forte della sua storia e del suo radicamento alla dottrina sociale della Chiesa, nella sua consapevole determinazione che ci sono valori non negoziabili, quali famiglia, solidarietà e accoglienza, continua il suo lavoro per la crescita nel sociale e nella politica e a difesa del territorio e delle istituzioni. Questa la sintesi del messaggio e delle testimonianze che sono emerse dalla nostra Festa dell’Amicizia, dove, ancora una volta, si è registrata una grande partecipazione per i temi trattati”. Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc.

“Si ribadisce, con determinazione, la nostra convinta adesione alla coalizione del centrodestra, con una continua crescita elettorale, e la nostra leale collaborazione al presidente Schifani ed al suo governo, oggi e nel futuro. Con il nostro simbolo parteciperemo alle prossime elezioni regionali dove, siamo certi, faremo risultato a due cifre. Per le elezioni nazionali – afferma Cuffaro -, stante l’attuale legge elettorale, stiamo costruendo una significativa alleanza elettorale con gli amici della Lega con i quali, in Sicilia, c’è una comune condivisione politica e di valori”.

“Questa alleanza potrà consentirci una sicura partecipazione da protagonisti alle prossime elezioni nazionali, poter votare per i nostri candidati, e, se saremo in grado, anche a farli eleggere – conclude Cuffaro all’indomani della Festa dell’Amicizia -. Senza rischiare, inoltre, di dover mendicare la nostra presenza in liste e per di più senza ottenere risultato come già successo nel recente passato”.