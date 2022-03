Cuffaro risponde a Calenda: “Stai sereno, siamo noi a non volerti”

L'ex presidente della Regione a gamba tesa dopo Leo dichiarazioni del leader di Azione.

PALERMO – Cuffaro non le manda a dire. “L’onorevole Calenda continua a ripetere come un mantra che non vuole stare in coalizione con me e la Democrazia cristiana nuova. Ma si è mai posto la domanda se io e la DC di Sicilia vogliamo stare in coalizione con lui?”. Lo dice il commissario regionale di Dc Nuova, Totò Cuffaro. “Io e la Dcn di Sicilia per agevolargli il compito – aggiunge – gli diamo la risposta anche senza che si sia fatta la domanda. Non stiamo con chi non ci vuole e quindi non vogliamo stare in coalizione con lui e Azione. Stia sereno e si occupi, se ci riesce, di trovare con chi fare coalizione in Sicilia dato che per fare una coalizione e partecipare ad una tornata elettorale sono necessari i voti.”