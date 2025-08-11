Incendi dall’Etna al Calatino, a rischio ettari di vegetazione VIDEO

Nella sola giornata di ieri il corpo forestale impegnato su più fronti. Assieme ai vigili del fuoco

CATANIA – Ore di continui interventi per salvare ettari di vegetazione dall’assedio degli incendi. Nella giornata di ieri e in tutta la provincia gli uomini della forestale sono stati impegnati su più fronti.

Incendi sull’Etna

Dall’Etna, come a Castiglione di Sicilia con gli operai dell’antincendio della Forestale del Distaccamento di Linguaglossa e una pattuglia del Soccorso Montano della Forestale fino a contrada Malopasso a Linguaglossa. In fumo, complessivamente, circa 10 ettari di superficie in prevalenza sterpaglie e una porzione ridotta di roverelle.

Gli incendi nel Calatino

Altro incendi sono esplosi nel Calatino, dove a San Cono oltre le squadre antincendio forestali si è intervenuto con i mezzi aerei gestiti dal DOS del distaccamento forestale di Caltagirone. A pochi chilometri di distanza, altro vasto rogo e altro intervento con altro DOS e squadra antincendio in Contrada Nicchiara di Mineo,qui sono dovuti intervenire 3 elicotteri di cui 2 regionali. Bruciati circa 20 ettari di superficie, in buona parte boschiva.

Incendio assai complesso sul territorio di Raddusa. Qui una squadra della Forestale è intervenuta per mettere in salvo l’area demaniale di Bosco Bottazzi. Ad operare anche i volontari della VAB di Scordia e i vigili del fuoco. L’area è al confine con Aidone e il suo demanio forestale di Pietra Pece. Attivate le squadre antincendio della Forestale del Distaccamento Forestale di Piazza Armerina con un loro DOS a coordinare l’intervento aereo. Intervenuto anche un elicottero regionale.