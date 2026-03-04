 Nomine nella Sanità, interpello per nominare successore di Iacolino
Nomine nella Sanità, interpello per nominare il successore di Iacolino

Nominato al Policlinico, per ora l'incarico a Palermo è ricoperto ad interim
LA PROCEDURA
di
PALERMO – La giunta regionale ha completato la procedura di nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina. Lo ha fatto nella seduta di oggi, dopo il parere favorevole espresso dalla commissione Affari istituzionali dell’Ars. La nomina ha decorrenza da domani.

Iacolino lascia la carica di dirigente generale del dipartimento regionale pianificazione strategica dell’assessorato della Salute. La giunta ha deliberato l’avvio di una procedura di interpello per individuare il nuovo dirigente generale.

L’incarico ad interim alla Pianificazione strategica

Nelle more, l’incarico verrà ricoperto ad interim dall’avvocato generale della Regione Giovanni Bologna. Quest’ultimo lascia a sua volta l’interim di dirigente generale del dipartimento Turismo, sport e spettacolo, che è stato assegnato al segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo.

