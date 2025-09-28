Don Sergio tra Brancaccio e il mondo: “Mai arrendersi” VIDEO

Intervista a don Sergio Ciresi, nuovo parroco di Brancaccio che oggi si insedia

PALERMO – Nella chiesa San Gaetano a Brancaccio, questa domenica, si insedierà il nuovo parroco, don Sergio Ciresi. Siamo andati allora a porgli delle domande sul suo futuro, quello del quartiere e quello dei giovani. Fede, speranza e positività compongono l’essenza di un uomo che già da laico dedicava la sua vita all’aiuto e all’ascolto dei più deboli e bisognosi. (GUARDA L’INTERVISTA VIDEO)

Don Sergio, attuale direttore della Caritas diocesana di Palermo, nell’intervista, lancia un messaggio di pace e amore confrontandosi anche su temi globali come la guerra e la povertà.

Chi è don Sergio Ciresi

Don Sergio Ciresi è l’ex parroco della chiesa di Maria Santissima Immacolata a Montegrappa, situata nel cuore del Villaggio Santa Rosalia di Palermo. Direttore della Caritas diocesana, è stato scelto per guidare i fedeli di Brancaccio nella chiesa che fu del beato don Pino Puglisi, la parrocchia di San Gaetano.

Nato a Palermo nel 1970, in una famiglia benestante di stampo cattolico, ha lavorato presso l’Usm di Palermo fino al 2010, anno in cui si è dimesso per prendere i voti. L’attenzione verso i più fragili e bisognosi è sempre stata nel Dna del futuro sacerdote, che si occupava già da laico anche di servizi di assistenza agli anziani presso il villaggio dell’ospitalità Maria SS. Immacolata e all’Ismett, oltre che presso l’Ufficio Catechistico Diocesano.