Donate smart tv e cuffie wireless ai bambini ricoverati per Covid

1' DI LETTURA

Palermo – I piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini di Palermo, hanno ricevuto un regalo di Natale tecnologico dalla Levantoil: nelle loro stanze, da oggi, avranno smart tv e cuffie wireless, un modo nuovo per trascorrere il tempo durante la degenza.

L’importante azienda del settore petrolifero del sud italia, Levantoil, ha donato al nuovo reparto di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero G. Di Cristina, dieci tv di ultima generazione e 20 cuffie wireless, che saranno installate delle stanze di degenza del reparto.

I fratelli Antonio e Vincenzo Cancascì seguono gli insegnamenti del padre, che ogni anno ha portato a compimento azioni benefiche verso l’ospedale. “La nostra è una missione ed ogni anno il Consiglio di amministrazione della Levantoil vota in modo unanime a favore delle donazioni verso l’Ospedale dei Bambini di Palermo” racconta Antonio Cancascì.

Il reparto è gestito dalla prof.ssa Colomba che ringrazia i fratelli Cancascì: “Il reparto che accoglie pazienti covid potrà godere di questo supporto per i bambini che allieterà il loro periodo di degenza”.

Il direttore generale dell’Arnas Civico Roberto Colletti ricorda che “l’Ospedale dei Bambini è l’unico ospedale pediatrico che c’è in Sicilia e risponde oltre all’esigenza dei 5 milioni di abitanti della Regione anche ai migranti che arrivano sull’isola sfiancati da un lungo viaggio e da sofferenze indicibili”e prosegue ringraziando l’azienda Levantoil per la donazione:”Sono grato ai fratelli Cancascì, hanno applicato un principio di solidarietà umana, che si esplicita in maniera concreta attraverso le donazioni che ogni anno rivolgono a questo ospedale.”