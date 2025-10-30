L'operazione dei carabinieri - VIDEO

NISCEMI – Droga e armi nelle campagne di Niscemi, arrestato un 23enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri che hanno colto in flagranza il giovane che adesso dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illecita di armi “alterate” e munizioni.

In seguito a una perquisizione presso un casolare di campagna i militari hanno rinvenuto all’interno di un armadio metallico: 71,4 grammi di cocaina, 493,3 grammi di hashish, 883,2 grammi e 14 piante di marijuana coltivate all’interno di una serra. Sequestrati anche 380 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. I militari hanno sequestrato inoltre materiale vario per il taglio e il confezionamento della droga e un bilancino di precisione e una macchina per il sottovuoto.

Trovati anche una pistola calibro 12, di fabbricazione artigianale, realizzata con tubi metallici, un fucile calibro 12 a due canne, privo di matricola e marca, con canne mozzate e calciolo accorciato e 132 cartucce calibro 12 caricate a pallini. Il giovane è stato portato nel carcere di Gela.