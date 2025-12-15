 Droga, estorsione, rapina: blitz della polizia a Catania, 38 arresti
Droga, estorsione, rapina: blitz della polizia a Catania, 38 arresti VIDEO

Le indagini disposte dalla Procura
OPERAZIONE 'SAFE ZONE'
CATANIA – Blitz e arresti degli agenti della polizia di Catania. Su disposizione della Procura Distrettuale, oltre 250 agenti della Polizia di Stato hanno esecuzione ad un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Catania.

Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di 38 soggetti stranieri di diverse nazionalità. Sono tutti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione.

L’operazione è stata denominata ‘Safe Zone’. Ulteriori particolari verranno forniti nel corso della mattinata.

