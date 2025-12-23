È morto Vince Zampella, uno dei creatori di ‘Call of Duty’ VIDEO

Era a bordo della sua Ferrari ed è uscito fuori strada

Lutto nel mondo del gaming. Vince Zampella, uno dei creatori della celebre saga Call of Duty e attuale vertice di Respawn Entertainment è deceduto domenica scorsa in un incidente stradale avvenuto nella periferia di Los Angeles.

Secondo quanto riportato lunedì dall’emittente locale della NBC, l’incidente si è verificato lungo la Angeles Crest Highway, una strada nota per la sua pericolosità situata tra le montagne a nord della metropoli californiana.

Secondo quanto ha ricostruito NBC, l’incidente è avvenuto domenica intorno alle 12:45 sulla Angeles Crest Highway, nei pressi delle montagne di San Gabriel. Zampella si trovava alla guida di una Ferrari 296 GTS (2026), supercar ibrida da oltre 819 cavalli.

Il passeggero che siedeva di fianco a Zampella è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è deceduto successivamente in ospedale. Lo sviluppatore invece è rimasto intrappolato tra le fiamme all’interno dell’abitacolo, perdendo la vita sul colpo.

