Una violenta scarica elettrica provoca un bagliore improvviso

1' DI LETTURA

In un recente video diffuso online, un elettricista rischia la propria incolumità lavora in un ambiente interno. L’uomo, utilizzando delle pinze, tenta di sistemare un cavo elettrico. Ma qualcosa va storto: non avendo interrotto l’alimentazione, una violenta scarica elettrica si libera dal cavo, provocando un bagliore di scintille. A causa dell’improvviso shock elettrico, l’elettricista perde l’equilibrio e precipita dalla scala.



