Il grande caos all'ombra dei templi

AGRIGENTO – Cateno De Luca tira fuori dal cilindro la carta Lillo Firetto per le elezioni comunali di Agrigento. “L’unica soluzione al caos politico di Agrigento – dice De Luca in un video sui suoi social – è lui”.

De Luca a Firetto: “Ad Agrigento c’è bisogno di te”

Da De Luca un appello “da sindaco a sindaco” a Firetto: “Mi rivolgo a lui, che ha avuto una grande esperienza amministrativa a Porto Empedocle e ad Agrigento. la sua tempra e il suo carattere sono la soluzione per gli agrigentini. Scendi in campo – ancora De Luca rivolgendosi a Firetto -. Se lo ritieni sarò al tuo fianco, puoi anche nominarmi tuo assessore o tuo consulente. Agrigento merita una marcia in più”.

La mossa di De Luca porterebbe così il suo movimento, Sud chiama nord, sulla sponda opposta a quella del campo largo, che sostiene l’ex parlamentare M5s M5s Michele Sodano, espressione di Controcorrente. Una situazione speculare a quella che si vive a Messina, dove Scn sponsorizza il bis di Federico Basile e i dem sostengono la loro Antonella Russo.

Lillo Firetto

Il centrodestra e il caso Agrigento

Il nome di Firetto era venuto fuori nel scorse settimane come possibile candidato del centrodestra per le elezioni di Agrigento. La coalizione in questi giorni è alle prese con un duro scontro interno, che vede contrapposto il tandem Dc-Lega al resto della coalizione. Il caso è stato portato all’attenzione del governatore, Renato Schifani, nell’ultimo vertice con i capigruppo all’Ars che si è tenuto a Palazzo dei Normanni. Schifani ha assicurato che si occuperà della vicenda per tentare una ricomposizione del centrodestra.

Sembra nata e tramontata nel giro di poche ore anche l’ipotesi Dino Alonge, avvocato neofita della politica. In serata il coordinatore regionale della Lega, Nino Germanà, ha commentato laconicamente l’ultima indiscrezione sulle elezioni di Agrigento: “Non conosco neanche l’esistenza di questo signore. Non ne ho mai sentito parlare, né ci sono stati vertici nelle ultime settimane”.

L’altro nome in campo per le elezioni di Agrigento è quello del candidato civico Giuseppe Di Rosa, che ha lanciato da tempo la sua corsa per Palazzo dei Giganti.

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