Elezioni provinciali, incontro del centrodestra: “Percorso condiviso”

La riunione di coordinatori e capigruppo

PALERMO – I coordinatori regionali e i capigruppo delle forze politiche di centro-destra si sono riuniti nella giornata di lunedì 24 febbraio per discutere delle imminenti elezioni dei Consigli Metropolitani e dei presidenti e dei consigli dei Liberi Consorzi.

Durante l’incontro è proseguito il confronto unitario finalizzato all’individuazione dei temi comuni riguardanti tutte le aree interessate, nonché quelli specifici di ciascun territorio.

Il centrodestra e le elezioni provinciali

“Questi elementi – si legge in una nota congiunta – saranno fondamentali per ogni forza politica nella costruzione delle proprie liste e consentiranno all’intera coalizione di indicare i candidati alle presidenze”.

L’incontro ha ribadito “la volontà di procedere in modo coeso e strategico, valorizzando le peculiarità territoriali all’interno di una visione condivisa”.

Erano presenti Marcello Caruso e Stefano Pellegrino per Forza Italia, Giorgio Assenza, Salvo Pogliese e Giampiero Cannella per Fratelli d’Italia, Luca Sammartino per la Lega, Totò Cuffaro e Stefano Cirillo per la Democrazia Cristiana, Marianna Caronia e Massimo Dell’Utri per Noi Moderati e infine Fabio Mancuso per il Mpa.

Nel centrodestra è già iniziato il totonomi in vista delle elezioni provinciali.