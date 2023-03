Endometriosi, al Garibaldi visite gratis per diagnosi della malattia

L'open day di oggi sarà ripetuto anche il prossimo 25 marzo. La patologia colpisce il 20 per cento delle donne in età fertile.

CATANIA – Giornata regionale dell’endometriosi. Si è svolto al Dipartimento Infantile dell’Ospedale Garibaldi-Nesima diretto da Giuseppe Ettore, con la presenza del Direttore Generale dell’Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola, un open day per la diagnosi dell’endometriosi e visite gratuite a tutte le donne che hanno avuto accesso al servizio. L’open day sarà ripetuto giorno 25, in occasione della giornata internazionale dell’endometriosi.

L’endometriosi è una malattia che riguardale cellule endometriali normalmente presenti nella cavità uterina e, ancora oggi, presenta aspetti sconosciuti a causa delle diverse patologie riscontrate nelle pazienti, e con percorsi terapeutici diversificati. Una diagnosi veloce può, tuttavia, accertarne il livello e, di conseguenza, permettere di adottare le cure opportune. Che vanno dal semplice controllo clinico seguito da un’alimentazione mirata a quello farmacologico fino ad arrivare all’intervento chirurgico.

“Vogliamo diffondere, con queste giornate, la consapevolezza della rilevanza di questa patologia – dice Giuseppe Ettore – È fortemente invalidante a causa dei dolori che genera e in grande aumento percentuale“. L’endometriosi colpisce, circa, il 20 per cento delle donne in età fertile e dal 30 al 50 per cento delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire.

Chiara Catalano è componente di Progetto Endometriosi, un’associazione, con sede a Parma, che opera sul territorio nazionale da 17 anni: “Dobbiamo creare consapevolezza. A oggi, purtroppo, non c’è nulla che possa prevenire l’endometriosi: se si è soggette, arriverà sicuramente. Però possiamo lavorare sulla conoscenza del disturbo endometrico – dice Catalano – in maniera tale che al manifestarsi dei primi sintomi le donne possano riconoscerli e rivolgersi agli specialisti”.

“Oggi, all’open day dedicato all’ospedale Garibaldi Nesima si sono registrati numeri molto alti di donne che si approcciano ai controlli. Ripeteremo questa giornata il 25 marzo, con una squadra di infermieri, ginecologi e psicologi che farà da punto di riferimento a tutte”. Una malattia, l’endometriosi, che ha bisogno di supporto medico multidisciplinare e per la quale l’ambulatorio dell’Ospedale Garibaldi Nesima fa già da riferimento.