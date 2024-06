Enna, Eva Henger sarà la madrina della Scala della Moda VIDEO

L’evento si svolgerà il 7 luglio in piazza Umberto

ENNA – Sarà l’attrice Eva Henger la madrina della Scala della Moda, l’evento che il 7 luglio eleggerà Miss e Mister Moda Sicilia, l’evento organizzato ogni anno dall’associazione Gente di Domani, presieduta da Giuseppe Pappalardo. La Henger presiederà anche la giuria, così come ha fatto per due anni sua figlia.

L’anno scorso, infatti, come già avvenuto in passato, la splendida Mercedes Henger ha incantato con la sua bellezza e attirato centinaia di persone in piazza Umberto, davanti al Teatro Garibaldi di Enna. Un anno fa Mercedes ha presieduto a sua volta la giuria, come già fatto un’altra volta in passato.

Adesso sarà la volta della famosissima Eva Henger. Ad annunciarlo era stata qualche giorno fa l’organizzazione, ora ha provveduto la stessa attrice, con un breve video inviato qualche giorno fa al presidente Pappalardo. Le iscrizioni, si ricorda, provengono dai casting.

Il sostegno dell’amministrazione

Qualche settimana fa all’Urban Center di Enna sono stati presenti intanto i vincitori della scorsa edizione, Miss e Mister 2023 Krista Debono e Davide Costantino, accolti dall’assessore Giuseppe La Porta, che ha assicurato il sostegno dell’amministrazione.

La serata sarà presentata da Ruggero Sardo, parteciperà Roberta Pennisi. Poi ci sarà nuovamente l’Accademia di Malta, con Janice Buttusil della Vipaj Academy e lo stilista Gaetano Buttusil. E, ancora, le cantanti Maria Rita Campione e Greta Andolina e i Renegade master Crew.

Partecipanti anche da Malta, Polonia e Tunisia

“Ancora non possiamo dire con certezza quanti sono i partecipanti – afferma Pappalardo -. Ma di sicuro, compresi i bambini, saranno almeno un’ottantina provenienti da tutta la Sicilia, dall’isola di Malta, dalla Polonia e dalla Tunisia. Ringraziamo tutti i nostri sostenitori. La nostra manifestazione cresce sempre più di anno in anno”.