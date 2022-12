Bianco a LiveTalk: “Candidarmi? Sì, ci sto pensando” VIDEO

E sul Partito democratico siciliano va giù duro: "E' inammissibile che Barbagallo non abbia ancora deciso se optare per Roma o Palermo"

CATANIA. Già quattro volte sindaco di Catania, due volte ministro dell’Interno e presidente del Copasir, Enzo Bianco interviene a LiveTalk e parla a tutto campo. Dal futuro del Partito democratico alla sfida tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein per la segreteria, passando dallo stato di salute della città di Catania. Sulle prossime amministrative ha infatti spiegato cosa ha in mente e quale progetto intende mettere in campo. Uno schema che va ben oltre il Pd. Giù durissimo sulle scelte politiche del segretario regionale Antony Barbagallo e alla riserva non ancora sciolta se optare per il parlamento nazionale o quello siciliano.