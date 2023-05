Esplosione tra le vie di Milano: evacuata una scuola e una rsa VIDEO

Fumo nero e denso visibile da tutta la città

1' DI LETTURA

Un autoveicolo è esploso a Milano in via Pier Lombardo all’angolo con via Vasari, zona Porta Romana, innescando esplosioni a domino che attualmente hanno coinvolto almeno 5 veicoli, oltre 4 ciclomotori.

A innescare l’esplosione sarebbe stato un camion che trasportava bombole di ossigeno. I vigili del fuoco stanno arrivando sul posto, nel tentativo di domare le fiamme, intanto i carabinieri hanno transennato la zona.

La zona è quella dei Bagni Misteriosi, e nelle vicinanze c’è un asilo nido. Evacuati una scuola e una rsa, le fiamme hanno coinvolto anche una farmacia e alcuni appartamenti del palazzo davanti alle auto incendiate.