Eurospin, scoppia la protesta anche a Catania

Sit-in dei sindacato Uiltec

CATANIA – Si svolge anche a Catania la protesta nazionale indetta dalla Uiltec contro “scelte aziendali sull’impiego dei lavoratori” dell’Eurospin. Uno sciopero con sit-in è in corso davanti il punto vendita di via Etnea a Gravina di Catania. “Il nostro sciopero – spiega il segretario provinciale del sindacato, Giovanni Casa – è la risposta al mancato rispetto delle norme del contratto nazionale in materia di mansioni e classificazione del personale. Una battaglia che coinvolge l’intero territorio nazionale e che la Uiltucs conduce ormai da diversi mesi contro le pretese di Eurospin di organizzare i servizi di pulizia di tutte le aeree delle unità produttive gestite, ivi compresi i servizi igienici e le aree a parcheggio, direttamente in capo agli addetti vendita dei vari reparti dei supermercati”. Secondo la Uiltec è una “violazione di ogni norma contrattuale e di legge sulle diverse tipologie di compiti, che è possibile svolgere in riferimento all’inquadramento attribuito al lavoratore ed alle rispettive mansioni”.