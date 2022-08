Fa inversione a U in autostrada: “Ho seguito il navigatore” VIDEO

L'automobilista alla guida è stato in seguito fermato da pattuglie della polizia stradale che erano state allertate

1' DI LETTURA

Dopo l’inversione in autostrada, nei pressi di Genova, se ne registra un’altra. Questa volta è accaduto sulla A1, dove un suv bianco che viaggiava in direzione Roma ha messo a rischio un’auto e un tir in arrivo, costretti improvvisamente a frenare.

Ripreso dalle telecamere, l’automobilista alla guida è stato in seguito fermato da pattuglie della polizia stradale che erano state allertate. L’uomo si è giustificato affermando che, dopo aver sbagliato direzione, il navigatore di bordo gli ha dato indicazioni di effettuare quanto prima l’inversione di marcia, cosa che lui ha fatto.

Il conducente è stato sanzionato dalla Polstrada con il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, nonché con il fermo del mezzo per tre mesi. I poliziotti, fa sapere la questura, stanno preparando due dossier, uno per la Procura di Rieti che evidenzia i profili penali della condotta, l’altro per le autorità del suo paese d’origine, affinché la patente non gli venga più rilasciata.