Fabrizio Corona si candida al Consiglio: “Non è un gioco” VIDEO

CATANIA. Fabrizio Corona candidato al Consiglio Comunale nella lista del Movimento Popolare Catanese, del candidato Sindaco Giuseppe Lipera.

Oggi la presentazione ufficiale del nuovo candidato nella sede del Comitato Elettorale in via Gabriele D’Annunzio.



“Non è un gioco”, sono le prime parole di Fabrizio Corona: “da qui parte un progetto molto importante per questa città”. “A Catania mi legano tante cose e con Lipera anche. Lui ha fatto parecchie cose con mio padre e con mio nonno”. La candidatura e la eventuale elezione di Fabrizio Corona e già finalizzata alla nomina di Assessore ai Servizi Sociali: “E’ finito il tempo della spartitocrazia – aggiunge Lipera – il Sindaco e i Consiglieri Comunali devono eleggerli i cittadini”. Fabrizio Corona finisce la pena che gli è stata inflitta circa 15 anni fa tra 7 mesi. “Fabrizio rappresenta, per me – aggiunge Lipera – una vittima del sistema giudiziario italiano”. Una candidatura al Consiglio Comunale, quella di Corona, che non sembra solo spettacolo, ma… nel capoluogo etneo, oggi, non si parla di altro.