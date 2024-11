Ieri la visita alla Fondazione Falcone. VIDEO

PALERMO – Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, che nella giornata di ieri ha incontrato Maria Falcone e ha fatto visita alla Fondazione Falcone, è da poco arrivato allo stadio ‘Renzo Barbera’ per assistere al match Palermo-Cittadella, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.

L’ex attaccante, che detiene il record di gol in maglia rosanero, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.