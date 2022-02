Facciamo Palermo con Mariangela Di Gangi lancia “chiamata alle arTi”

L'iniziativa del movimento che promuove la candidatura a sindaco

PALERMO – Il movimento Facciamo Palermo, movimento che candida Mariangela Di Gangi alla carica di sindaca di Palermo si organizza e lancia la “chiamata alle arTi”, un format di “ascolto, partecipazione e condivisione” rivolto a tutti gli operatori e tutte le operatrici della cultura.

Per gli organizzatori, “mentre la politica tradizionale si invischia nelle discussioni su quanto allargare e stringere le coalizioni, noi diciamo che è giunto il momento di attivare insieme le migliori energie di Palermo e per Palermo. Mentre la politica tradizionale si chiude – continuano – nelle stanze allontanandosi dai bisogni della vita reale, noi apriamo le porte e le piazze insieme alle persone”. Da qui l’idea degli incontri per ascoltare i bisogni dei cittadini e cittadine.

Il primo incontro sarà appunto con gli operatori e le operatrici della cultura, “gli stessi operatori di cultura che in questi anni hanno saputo portare sviluppo, lavoro e visibilità internazionale. Ma – osservano gli organizzatori dell’incontro – non tutta la città ne ha beneficiato allo stesso modo.” L’appuntamento è dunque il 20 febbraio alle ore 18 al locale “I Candelai”, mentre altri due incontri sono in calendario: il 22 si parlerà di impresa e servizi per le imprese e il 24 della città pulita e della gestione dei rifiuti.

