Ferrari fuori controllo: schianto contro la recinzione di una villa – VIDEO

OSIMO (ANCONA) – Due Ferrari che sfrecciano in salita e, in prossimità di una curva stretta, finiscono per saltare un fosso e schiantarsi contro la recinzione di una villa.

Tragedia sfiorata a Osimo (Ancona). L’incidente, che miracolosamente non ha causato feriti gravi, è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione contro cui si sono scontrate le auto. Una delle due Ferrari ha sfondato il muretto di recinzione. Parti della carrozzeria sono arrivate all’interno della piscina dell’abitazione.

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili urbani, e la squadra dei vigili del fuoco di Osimo la quale ha spento l’incendio che si è generato su una delle due auto e ha messo in sicurezza i due mezzi coinvolti.

Al volante delle due auto due uomini di nazionalità belga di 50 e 54 anni. In uno dei due mezzi c’era anche una passeggera. Nello schianto contro la recinzione della villa, uno dei due conducenti è rimasto ferito ma non in maniera grave.

