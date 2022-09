La vittoria sul San Luca e la classifica a punteggio pieno: le parole del tecnico rossoazzurro.

CATANIA. E’ un mister Ferraro che, come al solito, non ci gira attorno e va dritto al sodo. Nella sua analisi post gara di ieri al Massimino, evidenzia la grande prova di reazione dei suoi ragazzi dopo avere subito il pari ad opera di un San Luca che fatto la sua coriacea partita.

Ed in salastampa il tecnico rossoazzurro ha elogiato anche la splendida cornice di pubblico.