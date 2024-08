Finalmente la pioggia: e a Palermo un incontro “incoraggiante” VIDEO

Il confronto con il neo assessore Barbagallo, le parole del sindaco di Mineo

CATANIA – “Ho registrato massimo impegno da parte dell’Assessore Barbagallo e pieno supporto del Direttore Generale Cartabellotta e dell’Ingegnere Cassisi del Consorzio di Bonifica.

Abbiamo chiesto alla Pizzarotti che ha nella disponibilità un bacino d’acqua che in passato utilizzava per il sito destinato all’accoglienza migranti, un segnale serio per un territorio in difficoltà, grati della disponibilità ma non basta, occorre rivedere il cronoprogramma della operazione, accorciandone la tempistica e contendone i costi, il tutto deve essere compatibile con un’emergenza di Protezione civile.

Sarebbe un’operazione meritoria nei confronti di un territorio che anni addietro consentì, all’impresa di Parma, di realizzare il residence in zona agricola, mediante una straordinaria variante allo strumento urbanistico.

Inoltre, ricordo che originariamente non aveva nessuna fonte idrica propria, eppure grazie alla fornitura straordinaria del Consorzio di Bonifica di Caltagirone, aggiungerei anche a costi irrisori, la struttura potè, appena costruita, ospitare i militari della base Nato di Sigonella”. A parlare è il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta.

Il fiume Pietrarossa

E, intanto, mentre a Palermo si pianificavano gli interventi necessari, nel calatino, tra Caltagirone, Grammichele, Palagonia e Mineo finalmente è piovuto, così come in quasi tutta la provincia.

Addirittura, la stazione meteorologica della Protezione civile, in contrada Pietrarossa (a Mineo), in appena un’ora, ha registrato 62 millimetri di pioggia e l’omonimo fiume, asciutto da mesi, improvvisamente ha registrato un’ondata di piena.

“La pioggia di questi giorni è una piccola boccata d’ossigeno che ci consente di recuperare il tempo per agire, da un lato con la piccola operazione della Pizzarotti – conclude Mistretta – e dall’altro per capire se vi è una possibilità di far giungere nel calatino, invece, la ben più cospicua risorsa idrica del biviere di Lentini, operazione quasi impossibile al momento.

Di certo, questi fenomeni climatici così irregolari ed estremi, dovrebbero farci capire come sia sempre più necessario accelerare l’ammodernamento e l’efficientamento delle opere irrigue, vedere le immagini del Fiume Pietrarossa, inaspettatamente in piena in agosto, anche se per poco, ci fa comprendere l’importanza del completamento, ad esempio, della omonima diga, questa è la vera sfida contro i cambiamenti climatici”.