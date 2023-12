Finanziaria, Venezia: “Servono norme serie per la Sicilia” VIDEO

Le parole del deputato dem

PALERMO – “La Sicilia ha bisogno di una buona Finanziaria, non di una fatta con fretta con strafalcioni e superficialità”. Così Fabio Venezia, deputato Pd all’Ars e componente della commissione Bilancio di Palazzo dei Normanni, dopo il via libera alla finanziaria approvata nella giornata di giovedì 14 dicembre.

“Diamo norme serie a questa terra”

Venezia, che è anche sindaco di Troina (Enna) ricorda poi il lavoro svolto in commissione “per migliorare il testo del governo” e assicura: “Faremo altrettanto in aula, con impegno e dedizione”. Tutto questo “per dare la possibilità a questa terra – ha concluso – di avere norme serie e che possano creare un indotto positivo al territorio, ai Comuni, alle imprese, al mondo del precariato e alla società civile”.