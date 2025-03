Fratelli d’Italia, nuovi coordinatori a Giarre, Riposto e Mascali

Il congresso congiunto e la proposta di unione dei comuni

CATANIA – Un pubblico di oltre trecento persone ha partecipato alla celebrazione dei Congressi comunali di Fratelli d’Italia per Giarre, Riposto e Mascali. Il congresso congiunto si è svolto in una nota struttura alberghiera sul lungomare di Torre Archirafi.

Il pomeriggio di confronto ha portato all’elezione dei coordinatori comunali e dei direttivi locali. I lavori sono stati introdotti dalla deputazione nazionale e regionale, con la presenza di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione Fdi, del nuovo commissario regionale Luca Sbardella, del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, del senatore Salvo Pogliese, di Francesco Ciancitto e dei parlamentari regionali Dario Daidone e Giuseppe Zitelli. Presente anche il presidente provinciale del partito Alberto Cardillo.

Le autorità presenti

Hanno portato i loro saluti istituzionali i sindaci di Catania Enrico Trantino, di Gravina Massimiliano Giammusso, di Giarre Leo Cantarella e di Riposto Davide Vasta. Tra i partecipanti anche l’ex sindaco Enzo Caragliano, il presidente dello Iacp di Catania Angelo Sicali e il rappresentante della Seus 118 Riccardo Castro.

Le autorità presenti hanno espresso apprezzamento per il coordinamento provinciale e per i gruppi locali della zona jonico-etnea, sottolineando la significativa partecipazione ai Congressi.

Proposta di Unione dei Comuni

Durante il dibattito, il presidente provinciale Cardillo ha proposto l’Unione dei Comuni di Giarre, Riposto e Mascali per unificare i servizi ai cittadini e rafforzare il peso politico del territorio. Con 56.000 abitanti, sarebbe la prima aggregazione amministrativa della provincia dopo Catania. La proposta è stata approvata all’unanimità dal Congresso.

I nuovi coordinatori

Al termine dei lavori sono stati eletti Giuseppe Nicotra come coordinatore di Giarre, Maurizio Giuffrida per Riposto e Maurizio Caruso per Mascali. Sono stati inoltre nominati i rispettivi direttivi. A Giarre faranno parte del gruppo Iano Tomarchio, Samuela Torrisi, Gianni Zagaglia, Fabiana Argenti e Maria Elisa Ventura.

A Riposto sono stati eletti Caltabiano, Carmelo Leonardi, Santo Marano, Rosario Castorina, Carmela Puglisi e Alfio Musumeci. A Mascali i membri del direttivo saranno Sebastiano Andò, Adele Finocchiaro, Mario Dallura e Francesca Maccarrone.

L’impegno per l’ospedale di Giarre

Nel corso dell’evento è stato ribadito l’impegno di Fratelli d’Italia a difesa dell’ospedale di Giarre. “Lo ha chiuso Crocetta e riaperto Musumeci, con noi al governo non permetteremo a nessuno di chiuderlo”, ha affermato il presidente provinciale Cardillo.