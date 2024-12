Il caos e la paura hanno preso il sopravvento

USA – Un viaggio quotidiano si è trasformato in un incubo per i passeggeri di un treno diretto a Manhattan, quando un incendio sui binari ha causato momenti di panico all’interno di un vagone. Una delle passeggere presenti ha ripreso con il suo telefono le scene drammatiche mentre il fumo cominciava a invadere l’ambiente.

Secondo alcune testimonianze, il treno è rimasto bloccato per quasi un’ora all’interno delle Downtown Hudson Tubes, un tunnel sotterraneo senza vie di fuga che collega il New Jersey a Manhattan. “Il treno è rimasto fermo per un’ora, poi ha cominciato a entrare il fumo”, ha dichiarato. “La gente ha iniziato a farsi prendere dal panico. Hanno spinto per ammassarsi in fondo al treno, alcuni urlavano ‘Dobbiamo andarcene!’. È stato davvero spaventoso”.

Le immagini mostrano il fumo che si diffonde rapidamente, mentre i passeggeri cercano disperatamente di allontanarsi dalle zone più colpite. Il caos e la paura hanno preso il sopravvento, complici la mancanza di uscite di emergenza e l’incertezza sulla causa del fumo.

Cosa ha causato il panico e il fumo sul treno

Le prime indagini hanno attribuito l’incendio a un problema tecnico sui binari che attraversano le Hudson Tubes. Questo sistema di tunnel ferroviari, utilizzato ogni giorno da migliaia di pendolari, è fondamentale per i collegamenti tra il New Jersey e Manhattan. Eventi simili sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze in infrastrutture di questo tipo.

Alla fine, il treno è riuscito a ripartire in direzione opposta, riportando i passeggeri spaventati nel New Jersey. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma l’episodio ha evidenziato l’urgenza di migliorare i sistemi di evacuazione e sicurezza nei tunnel ferroviari.

Un problema ricorrente

L’episodio del fumo sul treno non è un caso isolato. Negli ultimi anni, episodi di malfunzionamenti e ritardi legati a infrastrutture obsolete hanno messo sotto pressione le autorità locali e le agenzie di trasporto. Molti pendolari chiedono interventi rapidi per garantire viaggi più sicuri ed efficienti.

Reazioni dei passeggeri

I viaggiatori coinvolti hanno espresso la loro frustrazione sui social media. “Non sapere cosa stesse succedendo è stato il peggio”. Il video pubblicato ha rapidamente fatto il giro del web, sollevando reazioni di solidarietà e preoccupazione.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE