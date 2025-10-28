Furto al Cus, rubate le grondaie del palazzetto dello sport – VIDEO

"Grave segnale di degrado e inciviltà". Le telecamere hanno ripreso tutto

PALERMO – Il Cus Palermo denuncia con fermezza l’ennesimo episodio di vandalismo e inciviltà che ha colpito la nostra città, un grave atto di inciviltà, segnale di degrado e perdita di valori. Nel corso del weekend, ignoti hanno rubato le grondaie del PalaCus, il palazzetto dello sport del Centro Universitario Sportivo di Palermo. “Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’impianto – si legge in una nota inviata dalla struttura – hanno documentato il furto, un atto deplorevole non solo per il danno materiale arrecato, ma soprattutto per il significato simbolico che porta con sé.

“Colpito un presidio di civiltà”

“Colpire una struttura come il PalaCus – un luogo che ogni giorno accoglie studenti, famiglie e sportivi di tutte le età, offrendo spazi sicuri, puliti e accessibili – significa colpire un presidio di civiltà, socialità e crescita sana in una città che avrebbe invece bisogno di tutelare e valorizzare i propri punti di aggregazione positivi”

E aggiungono: “Episodi come questo rappresentano purtroppo il segnale di un degrado sociale profondo, che non può più essere ignorato. Il CUS Palermo continuerà, come sempre, a difendere i valori dello sport, dell’educazione e della legalità, rinnovando il proprio impegno affinché il PalaCus resti un luogo di riferimento per la comunità universitaria e cittadina.

La denuncia

Il furto è già stato segnalato alle autorità competenti e si confida che i responsabili vengano individuati al più presto”, concludono.