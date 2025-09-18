 Gela, spaccio di droga e folle fuga su un'auto rubata VIDEO
Gela, spaccio di droga e folle fuga su un’auto rubata VIDEO

Ricercato il ragazzo che guidava la Fiat 500
l'inseguimento
di
GELA – Spaccio di droga, folle fuga di due ragazzi, su un’auto rubata, per le vie cittadine. Scatta un arresto della polizia. Ricercato l’autista del mezzo.

Gela, folle fuga

La polizia ha arrestato un 20enne con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale”. Il giovane, hanno ricostruito gli inquirenti, “è stato bloccato dopo mezz’ora di folle fuga per le vie cittadine a bordo di un’auto rubata”.

I poliziotti hanno recuperato 500 grammi di marijuana gettata dal finestrino dell’auto.

La ricostruzione

Tutto è iniziato quando, sulla statale 117 bis Caltagirone-Gela, due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 e hanno accelerato dopo aver visto la polizia.

Gli agenti hanno accertato che l’autovettura risultava rubata. Scattato l’inseguimento, i ragazzi hanno forzato un posto di blocco ma, dopo circa mezz’ora, sono finiti in un vicolo cieco. L’autista è riuscito a fuggire ed è ricercato, arrestato il passeggero.

