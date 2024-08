Gerardina Trovato e l’appello ai fan: “Non mi abbandonate” VIDEO

ROMA – “Ciao amici, sono Gerardina Trovato. A casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente. E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate. Diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza“. Gerardina Trovato, visibilmente in difficoltà e provata, lancia così il suo appello sui suoi profili social (Instagram e TiKTok).

L’artista siciliana, in questi giorni tornata su alcuni palchi della sua terra per cantare i suoi successi degli anni Novanta (tre partecipazioni al festival di Sanremo, 1993, 1994 e 2000), ha attraversato un lungo periodo di buio che ha anche raccontato negli anni passati in alcune interviste.

Nel 2020 aveva parlato della depressione che l’aveva colpita, dei problemi economici e di quelli familiari. Ora, anche grazie ai social, sembra cercare l’aiuto dei fan per uscire definitivamente da questa situazione e tornare ad essere quelle che è stata un tempo.