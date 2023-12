Gli auguri di Natale dal presidente dell’Ars VIDEO

"Lavoreremo per una Sicilia migliore"

PALERMO – Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha rivolto un messaggio di auguri di Natale, tramite un video realizzato nel cortile Maqueda del Palazzo Reale di Palermo.

Il messaggio di auguri da parte del presidente dell’Ars è un messaggio di auguri di chi sente il peso delle responsabilità, ma anche di chi sa, che ci sono ancora tante cose da fare per migliorare la Sicilia. Ma è soprattutto un modo semplice e diretto per augurare nel giorno più atteso dai cristiani un Sereno Natale ed al contempo, auspicare l’arrivo di un anno migliore di quello che sta per chiudersi.

Gli auguri sono indirizzati ai ragazzi, a chi soffre e si trova in difficoltà, dai detenuti ai disabili, dai malati a chi ha perso un lavoro ed è stato costretto ad abbandonare la sua terra natia.

Per il 2024, Galvagno ha assicurato che l’Assemblea regionale siciliana lavorerà, nei prossimi mesi, nell’interesse e per il bene di tutti i siciliani.