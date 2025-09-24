Global Flotilla attaccata nella notte, colpite 11 imbarcazioni VIDEO

In azione droni, bombe sonore e spray urticanti

Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata attaccata. Secondo chi è a bordo delle imbarcazioni l’attacco sarebbe arrivato con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. Almeno una decina di attacchi, forse quindici. Nessun ferito, ma almeno due le imbarcazioni danneggiate: la Zefiro, che ha riportato la rottura dello strallo di prua, uno dei sostegni dell’albero, e la Morgana, la cui randa – la vela principale – è ora fuori uso. Colpita anche la Taigete, ma dai video diffusi sui social non sembra aver subito danni.

“Sono state colpite le imbarcazioni di Italia, Inghilterra e Polonia. È stato come un attacco ai tre Paesi. È un episodio molto grave, che crea un precedente. Ci auguriamo che la politica intervenga”. A dirlo Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia della Global Sumud Flotilla, in merito all’attacco della scorsa notte con i droni.

“Siamo stati attaccati da almeno quindici droni – racconta – prima hanno scaricato sostanze urticanti, poi hanno prodotto bombe sonore e infine si sono schiantati addosso alle barche. Sono 4/5 quelle danneggiate, tra cui la nostra, e non potranno più navigare a vela”.

“L’attacco è durato un paio di ore e ha l’intento di sfiancare psicologicamente le persone che si trovano sulle barche di notte, al buio, in mare aperto. È un atto criminale contro una flotta civile. Noi non ci faremo intimidire – ha aggiunto – perché sappiamo di navigare in totale legalità, e andiamo avanti nel nostro viaggio diretti a Gaza per portare aiuti alla popolazione stremata”.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l’Assemblea generale Onu, è stato informato dell’attacco alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in navigazione al lago dell’isola di Creta e ha chiesto all’ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al governo di Tel Aviv di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta. Lo rende noto un comunicato della Farnesina. La Flotilla ospita a bordo anche cittadini italiani, assieme a parlamentari ed europarlamentari, ricorda la nota. A favore della loro incolumità, la Farnesina aveva fatto già segnalazioni al governo di Benjamin Netanyahu affinché qualsiasi operazione che possa essere affidata alle Forze armate israeliane sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela.