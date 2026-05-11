Catania, sequestrati 2,5 chili di marijuana: il nascondiglio – VIDEO

Operazione della polizia

CATANIA – Uno spacciatore di 33 anni che aveva in locali in suo uso circa 2,5 chilogrammi di marijuana è stato arrestato a Catania da agenti di polizia del Commissariato Nesima. L’uomo, su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere.

Catania, sequestrati 2,5 chili di marijuana

“Dopo aver richiesto i documenti d’identità gli agenti – ricostruiscono gli investigatori – hanno avvertito insofferenza e nervosismo, in particolare in uno dei due, un 33enne domiciliato in un’abitazione ubicata a poche decine di metri dal punto dell’incontro”.

Gli agenti hanno approfondito il controllo, perquisendo il 33enne l’abitazione e la sua casa, compreso il giardino circostante e rinvenendo complessivamente due chili e mezzo di marijuana.

I poliziotti hanno trovato, innanzitutto, all’interno di un casotto di pertinenza adibito a deposito attrezzi, “due buste in cellophane trasparente, in cui erano custoditi, rispettivamente, poco meno di 1 chilogrammo e circa 250 grammi di marijuana e una busta più piccola, in plastica trasparente, contenente circa 80 grammi di marijuana”.

Nello stesso casotto, gli agenti hanno trovato anche una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento, in particolare carta stagnola, pellicola per alimenti, confezioni di cellophane vuote uguali a quelle con cui era confezionata parte della droga rinvenuta e buste di plastica trasparenti per alimenti uguali a quella con cui era confezionata la parte minore della sostanza trovata.