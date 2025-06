Grella non ha dubbi: “Toscano? Rimane con noi” VIDEO

Le parole dell'amministratore delegato del Catania Fc

CATANIA – “Toscano? Rimane con noi. Ha ancora un altro anno di contratto”. La conferma del tecnico rossoazzurro arriva direttamente dall’amministratore delegato del Catania Fc, Vincenzo Grella. “Non avevo grandi dubbi sulla sua permanenza”, ha aggiunto.

Ed ancora: “Stiamo lavorando per arrivare con concretezza ai prossimi passaggi. I lavori da fare non solo sportivi ma anche societari. Serve tempo e confronto. Non abbiamo preso un giorno di risposo. Siamo al lavoro”.

L’ad Vincenzo Grella è intervenuto a margine della consegna del murale dedicato a Stefania Sberna.