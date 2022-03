Guerra in Ucraina, la nuova terribile arma: i droni suicida VIDEO

Sono piccoli, difficilmente intercettabili e letali. Ecco l'ultima arma usata dai russi

ROMA – Si chiamano KYB e sono prodotti dalla Zala Aero Group, una società russa dal 2015 entrata nel gruppo Kalashnikov e sono l’arma di ultima generazione che le truppe di Putin stanno usando nella guerra in Ucraina e nell’assedio alle città. Si tratta di un’arma di ultima generazione comunemente definite droni suicidi o droni kamikaze. Sono piccoli, difficilmente intercettabili e letali. Il loro impiego, infatti, consente di colpire gli obiettivi a distanza comandando questi droni che si schiantano contro i target prefissati da un semplice tablet o da un telecomando simile a quello delle consolle di video giochi.

La nuova arma letale dell’armata rossa è strategica per evitare il combattimento casa per casa in città-roccaforte da espugnare come nel caso di Kiev dove da giorni gli ucraini sono riusciti a resistere all’avanzata dell’esercito di Putin. Sabato scorso un esemplare è stato abbattuto proprio nella capitale ucraina. Il drone è progettato per distruggere bersagli a una distanza massima di 64 km, facendosi esplodere come un aereo suicida insieme a un carico di esplosivo al plastico fino a 3 chili. All’esplosivo i russi aggiungono anche delle sfere di metallo che amplificano i danni arrecati ai bersagli umani colpiti.