Guerra, Medvedev attacca Crosetto: “Un raro eccentrico”

"Se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale sarà tutto in macerie"

1' DI LETTURA

Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo, Dimitri Medvedev, attacca il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere europee”, scrive l’ex premier russo su Telegram ma “il ministro della Difesa italiano ha definito la fornitura di veicoli blindati e di altre armi all’Ucraina un modo per evitare la Terza Guerra Mondiale. Un raro eccentrico”.

“Se dovesse scoppiare una terza guerra mondiale, non salveranno i carri armati e nemmeno i jet da combattimento. Sicuramente tutto sarà in macerie”, aggiunge Medvedev. Intanto, secondo il consigliere del presidente ucraino Zelensky, i negoziati per l’invio all’Ucraina di caccia e missili a lungo raggio da parte dei Paesi occidentali “stanno accelerando”.