Candidature aperte anche alle categorie protette

L’azienda d’arredamento IKEA cerca nuovo personale in diverse sedi presenti in Italia. La multinazionale svedese, infatti, è pronta ad assumere nuovi addetti alla logistica e alla supply chain, con esperienza nell’organizzazione di magazzini e nella gestione della merce. Gli addetti al settore, inoltre, lavoreranno in stretta collaborazione con il team commerciale con l’obiettivo finale di soddisfare il cliente nel suo processo di acquisto.

L’offerta di lavoro

IKEA offre contratti full-time o part-time, aprendo le candidature anche alle categorie protette. L’offerta di lavoro è valida per le seguenti città: Catania, Padova, Corsico (Milano), Genova, San Giuliano (Lodi) e Collegno (Torino).

I candidati devono essere disponibili a lavorare per cinque giorni settimanali su sette. Una volta assunti, potranno beneficiare di un 15% di sconto su IKEA. L’azienda, inoltre, mette a disposizione dei dipendenti un servizio mensa a costi contenuti e diverse convenzioni in settori come tecnologia e turismo.

IKEA cerca nuovo personale: come fare domanda

Gli interessati possono mandare la loro candidatura direttamente nel sito web di IKEA, nella sezione “Opportunità lavorative“, all’interno della quale è possibile inserire anche il proprio CV.

