Il maltempo si abbatte sul Messinese: frane e allagamenti FOTO – VIDEO

In campo la protezione civile

MESSINA – Il Maltempo si abbatte sul Messinese, Naso‚ Gliaca di Piraino e Brolo in ginocchio. Sul campo la Protezione civile e i vigili del fuoco.

Il maltempo si abbatte sul Messinese

Abitazioni allagate, strade interrotte, fiumi di fango e frane. Il direttore della protezione civile Salvo Cocina è in stretto contatto con i sindaci dei Comuni interessati dai temporali di domenica.

“Sono state attivate – fa sapere la protezione civile – diverse Organizzazioni di Volontariato della provincia di Messina con mezzi dotati di idrovore. A Piraino si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni”.

Il bollettino degli interventi

A Gioiosa Marea sono intervenuti i Rangers sulla statale 113, allagata e interdetta al transito. Frane a Piraino sulle strade provinciali San Leonardo e Piraino Centro. Dopo la mezzanotte, i volontari con le idrovore sono partiti da Palermo, interrotta anche la Piraino-Brolo. Ad Oliveri è stata interrotta la viabilità in una via di fuga per smottamento del manto stradale.

Allagamenti a Stromboli, albergo evacuato

A Stromboli, torrenti in piena e una struttura ricettiva è evacuata a scopo precauzionale, fa sapere il dipartimento guidato da Salvo Cocina. Si è temuto il rischio di una alluvione, come quella del 2022. I torrenti sotto osservazione sono il San Bartolo e il Montagna Russo.