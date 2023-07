“Il mare non mente mai”: il racconto di Riccardo Mondo

Il primo romanzo dello psicologo analista catanese

1' DI LETTURA

CATANIA – “Il mare non mente mai” di racconto di Riccardo Mondo. Il dottor Sottile è il protagonista di questo romanzo, che si sviluppa in una sorprendente alchimia di immaginazione fiabesca, di introspezione psicologica e di sensibilità ecologica.

Tutto comincia con l’inaspettata confessione di un paziente che minaccia il suicidio e che induce il terapeuta a fare i conti con alcune sue inquietanti esperienze. Il mare è come l’inconscio, non mente mai, ma accettarne la verità non è mai facile. Sottile dovrà confrontarsi con una Sicilia di luoghi incantati e di animali parlanti che denunciano la violenza umana. Tornano i ricordi dell’amicizia di tre adolescenti che affrontarono l’ignoto allo Scoglio, un magico isolotto dove si celano le leggende del mago Eliodoro.

Il lettore resterà colpito dalla forza ancestrale di Turi “u’ pazzu”, un emarginato pescatore capace di dialogare con un diabolico squalo malignamente veggente. Rimarrà incantato dalla grazia della saggia balena Camilla, amica di tutti i cuori umani che si lasciano sorprendere dall’incanto della natura. Bisognerà proteggerla dalla persecuzione del Baleniere Nero, affinché questo straordinario cetaceo possa realizzare la sua missione: trovare un umano che abbia il coraggio di denunciare la crudele pratica “strapparadici” della sua razza, ed educare le coscienze a riannodare i legami con agli altri abitanti della Madre Terra.

Biografia

Biografia: Riccardo Mondo è psicologo analista, saggista e conferenziere. Già collaboratore di James Hillman, con cui ha pubblicato Caro Hillman. Venticinque scambi epistolari con James Hillman (nuova edizione LSWR), svolge attività didattica per diversi istituti di psicoterapia. Tra i suoi saggi ricordiamo Nei luoghi del fare anima (Magi), Sogno Arcano. Per un ascolto immaginativo della vita onirica (La Parola), Il guaritore ferito. Mito e misteri della cura (Magi). Il mare non mente mai è il suo primo romanzo. Vive e lavora a Catania.