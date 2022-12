Il “mistero” del lampo nel cielo di Palermo, ecco cos’era VIDEO

Sono state tante le ipotesi formulate da chi ha avvistato il fascio di luce

PALERMO – Un lampo misterioso avvistato nella notte di Palermo che aveva destato grande curiosità. Le ipotesi azzardate sono state tantissime, tra queste anche l’avvistamento degli ufo. Tutte queste ipotesi, compresa quella dell’avvistamento degli ufo, sono state smentite.

L’improvviso fascio di luce avvistato qualche notte non era altro che un meteorite.

Il “mistero” è stato svelato da Pasquale D’Anna che gestisce il portale passioneastronomia.it. “Non c’è da allarmarsi – si legge -, perché nella maggior parte dei casi questi fenomeni non provocano danni a cose o persone. La scia luminosa che ci tiene con il naso all’insù è causata dall’impatto tra la meteora e la nostra atmosfera. Bruciando, il bolide brilla. Quando questi bolidi non si disintegrano completamente ma raggiungono il suolo terrestre, allora in quel caso si parla di veri e propri meteoriti”.

