Il ragazzo nel divano sul tetto di una Panda: scattano le multe VIDEO

I responsabili sono stati individuati

CATANIA – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Borgo Ognina hanno multato il protagonista di un video diventato virale sui social, che ritrae l’auto guidata da un automobilista indisciplinato. Avrebbe caricato alla buona un divano sul tetto della sua Panda e avrebbe percorso la Circonvallazione di Catania con un giovane sdraiato sopra.

Le sanzioni

Il responsabile è accusato di diverse violazioni di norme del Codice della Strada. Altri conducenti lo hanno ripreso e il video, diffuso sui social, nel pomeriggio di sabato è diventato virale in poche ore. Il video come detto ritraeva la vecchia Panda. Sul tetto un divano e un giovane sdraiato sopra. Attraverso l’analisi delle immagini, i poliziotti hanno individuato la proprietaria, una donna di 43 anni. E sono risaliti poi al conducente della vettura, il marito di 41 anni.

Il grave fatto

È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì. Il 41enne e un amico, dopo aver ritirato un divano da una conoscente che se ne voleva disfare, lo hanno caricato sul tetto dell’auto per trasportarlo a casa. Una volta risalito in macchina, un giovane si è arrampicato sul tetto dell’auto, sdraiandosi sul divano e facendosi trasportare lungo la Circonvallazione.

Il rischio

I due hanno rischiato di provocare conseguenze drammatiche, se il divano fosse caduto sulla strada, assieme al suo occupante. La Circonvallazione, infatti, è un’arteria stradale molto trafficata, a tutte le ore del giorno, da auto e moto. Il conducente ha provato a giustificarsi dicendo di non essersi “accorto di trasportare un giovane sdraiato sul divano”. Ovviamente gli agenti non gli hanno creduto. E lo hanno multato per alcune centinaia di euro, con la decurtazione di diversi punti dalla patente di guida.

Sui social, intanto, il video è stato ri-condiviso anche da utenti che ironizzano: “Anche io – afferma una utente di TikTok – vorrei essere trasportata così in giro per il mondo”.

