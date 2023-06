Il VIDEO del medico arrestato: "Votami perché..."

Le parole della campagna elettorale e quelle delle intercettazioni.

Agostino Genova, il medico arrestato con l’accusa di corruzione, in un contesto di pensioni d’invalidità, aveva davvero il pallino della politica. Era assessore a Partinico e si era candidato al consiglio comunale, racimolando pochi voti.

La stessa impresa aveva tentato per Palazzo delle Aquile, ma un bottino più cospicuo non era stato sufficiente per diventare consigliere. Abbiamo ripescato dai social un video della campagna elettorale, girato sulla spiaggia di Mondello. Il candidato Genova, commentando la sfida tra le file della Dc Nuova di Totò Cuffaro fa riferimento ai valori di don Sturzo con “l’uomo che deve essere al centro della politica”. E si dice disponibile “per la nostra bellissima città di Palermo”.

Assai diverse sono le parole delle intercettazioni dell’inchiesta che abbiamo pubblicato: “Almeno 100.000… si devono muovere… cinquanta” in lingotti d’oro. Voleva mettere i soldi al riparo e “la finanza te la può sucare… nel senso tu prendi i soldi… la finanza ti può venire a dire ma lei come fa a comprare? Te lo può venire a chiedere?”. (rp)