Incendi a Messina e Agrigento: lambite abitazioni VIDEO

In campo forestali, vigili del fuoco e protezione civile

MESSINA – Forestali, vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati nello spegnimento di due

Incendi a Messina e Agrigento

A Messina le fiamme sono divampate in contrada Santa Rosalia e stanno divorando diversi ettari di bosco. Anche ad Agrigento le squadre antincendio sono impegnate per fronteggiare un incendio

nel bosco in contrada Monserrato.

Criticità e interventi

Numerosi incendi a Messina si sono sviluppati da ieri sera e stamattina. Oggi un vasto rogo ha

colpito in particolare ll villaggio di Castanea. Sono operativi due Canadair e un elicottero che stanno facendo la spola con lo Stretto per cercare di spegnere l’incendio.

Lambite alcune abitazioni del fronte nord di Castanea, ma vigili del fuoco e forestali sono riusciti a tenere sufficientemente a distanza le fiamme e a evitare l’evacuazione delle abitazioni. Spenti alle 6 di stamattina gli incendi che si erano sviluppati ieri tra le colline dei villaggi di Zafferia e Larderia.