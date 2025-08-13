 Incendi ad Adrano e Randazzo, bruciano 15 ettari di vegetazione
Incendi ad Adrano e Randazzo, bruciano 15 ettari di vegetazione

VIDEO - L'intervento della Forestale
CATANIA
di
CATANIA – Due incendi hanno colpito la provincia nella giornata di ieri, provocando danni a complessivi 15 ettari di vegetazione tra i comuni di Adrano e Randazzo.

Gli incendi ad Adrano e Randazzo

Ad Adrano le fiamme hanno distrutto circa 8 ettari di superficie ricoperta da roverelle e sterpaglie. L’incendio, divampato nel corso della giornata, ha richiesto l’intervento delle squadre antincendio della Forestale.

Un secondo rogo ha interessato contrada Marzarola, a Randazzo, dove sono andati in fumo circa 7 ettari di terreno coperto da ginestre e roverelle. Sul posto sono intervenute le squadre della Forestale con il supporto di un elicottero regionale.

A coordinare le operazioni il DOS del Distaccamento forestale, con il supporto di una pattuglia presente nell’area per monitorare l’evolversi della situazione e contenere l’avanzata delle fiamme.

