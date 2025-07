Incendi, la Sicilia nella morsa del fuoco: evacuazioni, le zone colpite

La mappa dei roghi IN AGGIORNAMENTO

PALERMO – Una nuova ondata di calore, numerosi focolai, famiglie evacuate. La Sicilia è ancora nella morsa del fuoco, dopo una notte di inferno nel Trapanese.

Ma i roghi stanno colpendo anche l’Agrigentino e l’Ennese, situazione critica a San Vito Lo Capo.

Incendi, criticità nel Trapanese

“Sono in corso evacuazioni delle abitazioni in contrada Biro/Castelluzzo, gli incendi sono a 300 metri dalle case, si teme che il vento possa cambiare”. Sono le parole del sindaco di San Vito Lo Capo Francesco La Sala che, contattato da LiveSicilia, parla della situazione che sta attraversando la nota meta turistica a causa di un incendio.

In corso l’intervento di due elicotteri del corpo forestale e della Marina e un canadair, come confermano fonti del corpo forestale.

Quinci: “Serve un corpo di polizia provinciale”

“Quanto accaduto ci impone una riflessione profonda. Ancora una volta, il nostro territorio è stato messo in ginocchio da incendi di vaste proporzioni, che hanno colpito aree naturali di straordinario valore ambientale”. Sono le parole di Salvatore Quinci, presidente del Libero consorzio comunale di Trapani.

“Non possiamo limitarci alla gestione dell’emergenza – ha aggiunto – . È evidente che occorre attrezzarci con strumenti adeguati per prevenire questi eventi, che si ripresentano con frequenza crescente. Serve una svolta decisa. Ritengo ormai indispensabile che il Libero Consorzio Comunale di Trapani si doti di un corpo di Polizia Provinciale, in grado di intervenire con prontezza non solo nei casi di reati ambientali, ma anche nelle situazioni di rischio, incendi e calamità, affiancando efficacemente la Protezione Civile, la Prefettura e tutte le autorità coinvolte nelle operazioni di soccorso”.

Roghi nell’Agrigentino

Da circa 48 ore i vigili del fuoco e il personale del corpo forestale sono al lavoro per domare gli incendi che continuano circondare le campagne di Caltabellotta e Cianciana, comuni dell’entroterra Agrigentino.

“Non c’è alcun dubbio che si tratti di incendi dolosi– dice il sindaco di Cianciana, Franco Martorana – da noi le fiamme stanno interessando anche una vasta porzione boschiva, quella di Monte Cavallo, speriamo che la situazione possa migliorare. In ogni caso la popolazione è al sicuro”.

Cgil: “Disastro annunciato a Piana degli Albanesi”

“Un disastro annunciato. Una storia che si ripete sistematicamente ogni anno nei nostri territori, stravolti, devastati e incendiati dagli atti criminali di uomini delinquenti e irresponsabili”. Ad affermarlo sono il segretario generale della Filctem Cgil Palermo Calogero Guzzetta e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, che condannano con fermezza le azioni criminali e gli incendi verificati in una vasta area del territorio di Piana degli Albanesi e precisamente vicino al lago fino ad arrivare alla centrale idroelettrica di Guadalami.

“Dobbiamo rilevare, altresì, nonostante i richiami, le sollecitazioni e gli incontri avuti con l’azienda Enel Green Power – proseguono Guzzerta e Ridulfo – il ritardi che ancora una volta si ripete nell’attivare azioni efficaci per prevenire tali eventi delittuosi”.

“Denunciamo ormai incessantemente – proseguono i segretari Filctem e Cgil – il sistema sbagliato di affidamento a ditte in appalto per la realizzazione del diserbo e le linee spartifuoco. Il ricorso ad appalti con la modalità al massimo ribasso determinano il rischio dell’aggiudicazione dei lavori a ditte non in grado di espletare il mandato in maniera efficace e professionale. Gli interventi nelle aree interessate, si sono effettuati in forte ritardo, con azioni non sempre efficaci”.

“Chiederemo a Enel Green Power – conclude la nota- un incontro urgente nei prossimi giorni per confrontarci su come affrontare questi problemi che si ripetono ad ogni stagione estiva”.

Le fiamme tra Enna e Caltanissetta

L’incendio divampato sopra la galleria della A19 Fortolese , territorio di Villarosa, 4 giorni fa, e che ieri aveva raggiunto Capodarso avanza sulla strada per Caltanissetta che porta allo svincolo Nisseno. Le fiamme hanno devastato chilometri di montagna ed ora si è diviso in due tronconi, quello di Capodarso e quello verso Caltanissetta.