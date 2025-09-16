Incendio doloso nell’Agrigentino: ‘incastrato’ dalle telecamere VIDEO

Cosa hanno scoperto i carabinieri

SANTA MARGHERITA DI BELICE (AGRIGENTO) – I carabinieri della Stazione di Santa Margherita di Belice hanno denunciato un uomo di 57 anni, ritenuto responsabile di un incendio doloso che ha interessato un’area di circa un ettaro di sterpaglie in via Cristoforo Colombo, su un terreno comunale.

Incendio doloso nell’Agrigentino

Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, sono state domate dai Vigili del Fuoco, evitando che potessero propagarsi ulteriormente e arrecare danni a persone o abitazioni. L’attività investigativa condotta dai militari ha consentito, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, di raccogliere gravi indizi a carico del 57enne quale autore del gesto.

