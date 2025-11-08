L’inchiesta e la decisione: Cuffaro si dimette da segretario della Dc

Le parole dell'ex governatore siciliano. Le reazioni

PALERMO – “Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia cristiana”. Lo scrive in una nota Totò Cuffaro, nei giorni scorsi indagato dalla procura di Palermo che ne ha chiesto gli arresti domiciliari.

“Ringrazio – aggiunge – coloro che hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito. Il presidente ha convocato per il 20 novembre il Consiglio nazionale che sarà chiamato a esaminare e accettare le mie dimissioni irrevocabili e a definire le successive decisioni”.

Montalto (Avs): “Le dimissioni non bastano”

“Le dimissioni di Cuffaro da segretario nazionale della Dc e la dovuta e scontata rimozione dei dirigenti regionali coinvolti nell’ennesima bufera giudiziaria che ha investito le destre siciliane, infatti, non bastano. Cuffaro era uno dei leader più importanti del centrodestra che governa la Sicilia e ha agito sempre nell’ambito di un sistema di costruzione e controllo del potere strutturalmente marcio, che comprende l’intera maggioranza di un governo in cui tutti i partiti di riferimento sono stati coinvolti in gravi inchieste giudiziarie”, dichiarano Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana, e Fabio Giambrone e Alessandra Minniti, coportavoce di Europa Verde Sicilia.

“Una crisi etica e morale senza precedenti, aggravata dal crollo sociale ed economico che, nel frattempo, vive la Sicilia. Per questo, per difendere la democrazia e combattere corruzione, connivenza e malgoverno, tutta la giunta Schifani si deve dimettere e le siciliane e i siciliani devono essere messi nelle condizioni di poter voltare pagina andando a votare e scegliendo un governo dell’isola libero dalle richieste di arresto e dagli scandali giudiziari. La crisi in cui è sprofondata la Sicilia è troppo grave, serve un cambiamento radicale ora!”, concludono i rappresentanti di Avs.